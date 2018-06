London. Zehntausende haben in London gegen den geplanten Ausstieg aus der EU demonstriert. Bei einer Großkundgebung in der britischen Hauptstadt am Samstag forderten sie eine Volksabstimmung über das Brexit-Abkommen, das die Regierung derzeit noch mit der EU aushandelt. Die Demonstranten marschierten am Amtssitz von Premierministerin Theresa May vorbei bis vor das Parlamentsgebäude. Die Demonstration fand am zweiten Jahrestag des Brexit-Referendums statt. Laut einer aktuellen Umfrage sind zwei Drittel der Briten der Ansicht, die Wähler sollten das letzte Wort über das noch nicht vorliegende Brexit-Abkommen mit der EU haben. Derweil warnte Außenminister Boris Johnson May in der Boulevardzeitung »The Sun« vom Samstag vor einem »Klopapier-Brexit« durch zu viele Zugeständnisse - »weich, nachgiebig und anscheinend unendlich lang«. AFP/nd