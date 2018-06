Foto: Bremerhaven. Klein aber sehenswert: der »Zoo am Meer« in Bremerhaven. Vor 90 Jahren öffneten die damaligen Tiergrotten am Weserdeich ihre Tore, 1984 bekam die Anlage nahe dem Großen Leuchtturm den heutigen Namen. Der flächenmäßig kleinste wissenschaftlich geleitete Zoo Deutschlands ist spezialisiert auf nordische und wasserbezogene Tierarten. Seit 2013 runden neun Seewasseraquarien mit einem Gesamtvolumen von über 200 000 Litern und vielen Nordseebewohnern das Erlebnis »Zoo am Meer« ab. dpa/nd Foto: dpa/Carmen Jaspersen