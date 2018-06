Anne-Frank-Grundschule in Moabit erinnerte mit Feierstunde an ihre Namensgeberin

Sechs Stolpersteine für Opfer des Faschismus in Hohenschönhausen verlegt

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ein Engelsbild aus dem 15. Jahrhundert an die Erben der einstigen jüdischen Besitzer zurückgegeben - und es dann wieder für das Bode-Museum zurückgekauft. Der Erben-Vertreter Felix de Marez Oyens sprach am Montag von einer »gerechten und gütlichen Vereinbarung«.

