Mit der Uraufführung des Balletts »Beethoven-Projekt« von John Neumeier sind am Sonntagabend die 44. Hamburger Ballett-Tage eröffnet worden. Erstmals tauchte der Hamburger Chefchoreograf in einem abendfüllenden Programm in den Klangkosmos des Großmeisters der Wiener Klassik ein. Entstanden ist eine Mischung aus Handlungs- und sinfonischem Ballett, das von großen Gefühlen erzählt und ihnen nachspürt. In der Rolle von Ludwig van Beethoven glänzte Aleix Martínez. Ihm zur Seite standen unter anderem Anna Laudere und Edvin Revazov, die als innig-verzweifeltes Liebespaar überzeugten. dpa/nd