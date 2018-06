Notwendig wurde die Neuwahl, weil Bürgermeister Rainer Fornell, ein linker Sozialdemokrat, im Januar überraschend nach einem Herzinfarkt gestorben war. Eigentlich hatten SPD und LINKE den 53-Jährigen Fornell als gemeinsamen Kandidaten für die Landratswahl am 22. April aufstellen wollen. Nach Fornells Tod war als Landratskandidat beider Parteien der Landtagsabgeordnete Daniel Kurth (SPD) eingesprungen. nd

Der neue Bürgermeister Wonke dankte seinen Wählern und seinen Helfern. »Es war ein anstrengender, aber auch schöner Wahlkampf«, erklärte er. Es sei eine »tolle Teamleistung« gewesen. »Ob morgens um 4.30 Uhr am Bahnhof, in der prallen Sonne bei über 30 Grad Celsius vor Supermärkten oder auf Verteiltouren im Regen: Gemeinsam haben wir diese Wahl gewonnen!«

Bei der ersten Wahlrunde zwei Wochen zuvor hatte Wonke mit 37,3 Prozent vorn gelegen, gefolgt von Thomas Stein, der auf 23 Prozent gekommen war. Zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden waren Andreé Reschke (CDU, 22,2 Prozent), die Einzelbewerberin Peggy Peter (elf Prozent) und Doris Stahlbaum (Grüne, 6,5 Prozent). Einzelbewerberin Peter und die Grünen hatten vor der Stichwahl dazu aufgerufen, dieses Mal für Thomas Stein zu stimmen. Aber auch mit dieser Unterstützung reichte es nicht für einen Sieg von Stein, der bei einer großen Betriebskrankenkasse arbeitet und seit 15 Jahren als Parteiloser für die LINKE in der Gemeindevertretung sitzt.

Panketal. Mit 58,3 Prozent der Stimmen hat Maximilian Wonke (SPD) am Sonntag die Bürgermeisterstichwahl in der Gemeinde Panketal (Barnim) gewonnen. Sein Konkurrent Thomas Stein (LINKE) erzielte 41,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,9 Prozent.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!