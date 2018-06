Cottbus. Anwohner haben vor einem Wohnhaus in Cottbus zwei Pappboxen mit möglicherweise giftigem Inhalt entdeckt. Auf beiden Boxen waren bei dem Vorfall am Sonntag Gefahrensymbole zu erkennen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um ein chemisches Reinigungsmittel aus DDR-Zeiten handeln, das heute als giftig eingestuft wird, wie ein Polizeisprecher sagte. Es werde wegen umweltgefährdender Entsorgung ermittelt. Von einem politischen Hintergrund gehen die Ermittler derzeit nicht aus. Wer die Boxen dort abstellte, blieb zunächst unklar. Feuerwehr und Polizei sperrten am Sonntag den Bereich um den Fundort. Bewohner des angrenzenden Hausteils mussten ihre Wohnungen verlassen und der Bahnverkehr in der Nähe wurde kurzzeitig eingestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemgeräten und Schutzanzügen stellten die Boxen in ein Sicherheitsfass. Dieses sei dann zu einer Feuerwehrwache gebracht worden, teilte die Regionalleitstelle Lausitz mit. dpa/nd