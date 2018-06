Wildau. Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen bei 144 Kitakindern und Grundschülern sowie sechs Erwachsenen in Wildau wurden vermutlich durch eine bakterielle Verunreinigung im Mittagessen ausgelöst. Diesen Verdacht ergaben Untersuchungen des Landeslabors, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Montag mit. Die Verunreinigungen könnten bei Portionen von Frikassee mit Reis aufgetreten sein. Mit weiteren Ergebnissen werde erst in den kommenden Tagen gerechnet. Vom Labor untersucht wurden Proben in den drei betroffenen Kitas und in der Großküche, die diese Kitas sowie Schulen mit Essen beliefert. Kinder und Erzieher hatten die Beschwerden am Donnerstag zwei Stunden nach der Mahlzeit. Einige Kinder mussten kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Am Freitag waren die drei kommunalen Kitas und die Schule für eine Grundreinigung geschlossen geblieben. Am Montag wurden sie wieder geöffnet. dpa/nd