Straßburg. Die Schweizerin Liliane Maury Pasquier ist die neue Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Die 61-Jährige war die einzige Kandidatin bei der Wahl am Montag in Straßburg. »Unter meiner Präsidentschaft wird die Versammlung weiter daran arbeiten, ihre Ehre zurückzuerobern«, sagte die Sozialdemokratin bei ihrer Antrittsrede. Der Europarat überwacht die Einhaltung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in seinen 47 Mitgliedstaaten. Die Parlamentarische Versammlung aus entsandten Abgeordneten der Länder war zuletzt wegen einer Korruptionsaffäre in die Schlagzeilen geraten. Mehrere Mitglieder sollen Geld oder Geschenke aus Aserbaidschan angenommen haben. dpa/nd