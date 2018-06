Rom. Die rechtspopulistische Lega mit ihrem harten Kurs gegen Migranten hat bei Kommunalwahlen in Italien selbst rote Hochburgen der Toskana erobert. In traditionell linken Städten wie Pisa, Siena und Massa warfen von der Lega unterstützte Mitte-Rechts-Kandidaten bei den Bürgermeister-Stichwahlen am Sonntag die Sozialdemokraten aus dem Rennen. Das Ergebnis ist vor allem für Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini ein Erfolg, der sich als stärkster Politiker in Italien profiliert. »Je mehr uns die Linke beleidigt, desto mehr belohnen uns die Bürger«, twitterte er am Montag. In Umfragen bekommt die Lega mit 29,2 Prozent den meisten Zuspruch. dpa/nd