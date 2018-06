Was soll das sein

Prag. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis wird sein neues Mitte-links-Kabinett am Mittwoch präsentieren. Präsident Milos Zeman werde die Minister dann vereidigen, kündigte der 63-Jährige am Montag im tschechischen Rundfunk an. »Das ist etwas auf die Schnelle, aber wir schaffen das wohl«, sagte der Gründer der populistischen ANO-Bewegung. Als Juniorpartner sind die Sozialdemokraten (CSSD) beteiligt. Geplant ist, dass die Kommunisten (KSCM) das Zweierbündnis im Parlament tolerieren. Streit gibt es noch um die Personalie des Außenministers. Die Sozialdemokraten haben den Europaabgeordneten und Migrationsunterstützer Miroslav Poche nominiert, dessen Vereidigung Zeman aber ablehnt. dpa/nd