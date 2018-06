Knapp zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Kunsthistorikerin im Tiergarten ist ein 18-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach ihn am Montag des Mordes schuldig. Der aus Tschetschenien stammende Täter hatte die arglose 60-Jährige demnach im September 2017 auf ihrem Heimweg überraschend angegriffen, erdrosselt und ausgeraubt. Mit Kleingeld und dem Handy der Frau sei er geflohen. Das Gericht wandte nicht das mildere Jugendstrafrecht an. dpa/nd

Initiativen warnen in Jahresbericht davor, dass Berlin Aktionsfeld der Nationalisten wird

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!