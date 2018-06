Bei aller Euphorie über Elektroautos darf nicht vergessen werden, dass auch ein geänderter Antrieb am Grundproblem nichts ändert, dass es einfach viel zu viele Autos gibt, die viel zu viel Platz wegnehmen. Dafür müssen Radwege sowie Bus und Bahn schnell ausgebaut werden.

Von daher geht auch die Moserei der CDU fehl, dass der Senat Privatpersonen von dieser Förderung ausschließt. Bekanntlich stehen Privatautos 23 Stunden am Tag ungenutzt herum. In diesem Bereich ist einzig die Abschaffung eigentlich nicht benötigter Fahrzeuge die richtige Strategie.

Das hat bereits die Modernisierung bei den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe gezeigt. Denn obwohl die Flotte nur 0,1 Prozent aller Motorfahrzeuge darstellt, konnten die Stickoxidwerte an Knotenpunkten wie dem Hardenbergplatz deutlich gesenkt werden.

