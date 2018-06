Als Senegal erstmals bei einer WM mitspielte, war Sadio Mané zehn Jahre alt und Aliou Cissé der Star des Teams. Den sensationellen Viertelfinaleinzug verfolgte Mané 2002 in Bambali: »Aliou und die anderen haben uns stolz gemacht.« Jetzt ist Mané selbst der Star und traf beim 2:2 gegen Japan zur Führung. Cissé, seinen Trainer, nennt er nur den »Big Boss«. Und dieser fordert viel vom Liverpooler Stürmer: »Gegen Kolumbien muss er noch besser werden.« Dann soll Mané 15 Millionen Senegalesen stolz machen. nd/Agenturen

Deutschland gegen Schweden in einem usbekischen Selbstbedienungsrestaurant am Flughafen Domodedowo

Olga Poljakowa arbeitet in St. Petersburg im Diversity House. Geheimdienst und Polizei bereiten ihr einige Probleme

In den Nachtzügen der russischen Bahn lernt man die wahren Fußballfans kennen

