Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns LINKE sieht weiteren Hilfebedarf für Gaststätten und Hotels in Mecklenburg-Vorpommern, damit diese ihr Personal auch außerhalb der Saison halten können. Nach dem Ende des Modellprojekts »Saisonzuschuss«, bei dem 15 Betriebe des Gastgewerbes im Land Lohnkostenzuschüsse von 40 Prozent erhalten hätten, solle ab 2019 ein gleichlautendes Landesprogramm aufgelegt werden, heißt es in einem Antrag der Oppositionsfraktion, der dem Landtag zur Sitzung in dieser Woche vorliegt. Neben dem ohnehin geringen Lohnniveau sorge die vielfach nur befristete Einstellung dafür, dass in der für das Land so wichtigen Branche immer häufiger Stellen unbesetzt blieben, begründete Fraktionschefin Simone Oldenburg am Montag den Antrag. Etwa 10 000 Beschäftigte in Hotellerie und Gastronomie von Mecklenburg-Vorpommern seien nur saisonal angestellt und müssten vielfach mit geringen Löhnen auskommen. dpa/nd