Erfurt. 167-mal die Bestnote von 1,0 sowie 1222-mal die Note 1,5: Das sind die herausragenden Ergebnisse der diesjährigen Abiturprüfungen in Thüringen. 6587 Schüler haben nach Angaben des Bildungsministeriums das Abitur an Gymnasien, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen, beruflichen Gymnasien und Kollegs abgelegt. Das waren 98 Prozent aller Schüler, die zu den Prüfungen antraten. Der Notendurchschnitt liegt demnach bei 2,16. dpa/nd

