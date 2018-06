Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Washington. US-Präsident Donald Trump hat dafür plädiert, Einwanderern ohne Aufenthaltspapiere das Recht auf ein Verfahren zu verweigern und sie stattdessen sofort abzuschieben. Auf Twitter forderte er am Sonntag, dass Menschen, die die Grenze illegal überquerten, kein Gerichtsverfahren bekommen dürften. »Wir können nicht zulassen, dass all diese Leute in unser Land einfallen«, schrieb er. »Wenn jemand herkommt, müssen wir sie sofort ohne Richter oder Gerichtsverfahren dahin zurückschicken, wo sie hergekommen sind.« Das bisherige System sei eine »Farce«, fügte er hinzu.

Bürgerrechtler in den Vereinigten Staaten haben den Vorschlag Trumps als Verletzung der US-amerikanischen Verfassung kritisiert, die den Zugang zu Gerichten für alle Menschen festschreibe. Agenturen/nd Seite 7