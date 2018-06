Nach der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und volksverhetzender Äußerungen wird gegen einen 58-jährigen Mann ermittelt. Der laut Polizeiangaben betrunkene Mann wurde am Sonntag in Hellersdorf von Beamten einer Streife festgenommen. Er soll mehrfach den verbotenen Hitlergruß gezeigt und auf die Aufforderung, seine Personalien bekanntzugeben, nicht reagiert haben. Im Anschluss widersetzte er sich der Durchsuchung und äußerte sich dabei antisemitisch, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten brachten ihn aufs Revier, stellten einen Alkoholwert von rund zwei Promille fest und nahmen die Personalien des Mannes auf. Der Staatsschutz ermittelt. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Initiativen warnen in Jahresbericht davor, dass Berlin Aktionsfeld der Nationalisten wird

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!