Verleihung an Inge Deutschkron und Margot Friedländer an diesem Dienstag im Roten Rathaus

Gemeinsam haben Juden und Muslime am Sonntag mit einem Fahrradkorso gegen Hass und Gewalt demonstriert. Unter dem Motto »Gemeinsam Antisemitismus und Islamfeindlichkeit entgegen lenken« beteiligten sich rund 25 gemischt besetzte Tandems unter anderem aus Rabbinern und Imamen, teilte der Verein Leadership Berlin mit. Die Route führte vom Holocaust-Mahnmal zum Bebelplatz, dem Ort der Bücherverbrennung 1933. epd/nd

Initiativen warnen in Jahresbericht davor, dass Berlin Aktionsfeld der Nationalisten wird

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!