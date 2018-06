Verleihung an Inge Deutschkron und Margot Friedländer an diesem Dienstag im Roten Rathaus

Initiativen warnen in Jahresbericht davor, dass Berlin Aktionsfeld der Nationalisten wird

Nichtsdestotrotz ist das Urteil gemäß des geltenden Jugendstrafrechts angemessen: Moralisierend und erziehend im Ton, aber eher soft in den Folgen. Ob die erzieherische Funktion bei dem Angeklagten ihre Wirkung erzielt, wird die Zukunft zeigen. Das Berliner Gericht muss man für die Schnelligkeit loben, mit der das Verfahren durchgeführt wurde.

Jérôme Lombard über das Urteil gegen den Gürtelschläger in Berlin

