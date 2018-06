In Düsseldorf und Solingen erinnerten Politiker und Angehörige an den rechten Anschlag vor 25 Jahren

Köln. Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat das Wahlverhalten vieler Türkischstämmiger und den Jubel über die Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan als »befremdlich« bezeichnet. Bei der Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte sei die »Wertevermittlung offenkundig zu kurz gekommen«, sagte er dem »Kölner Stadt-Anzeiger«. Erdogan hatte bei Deutschtürken deutlich besser abgeschnitten als in der Türkei. Das Abstimmungsverhalten vieler Deutschtürken ähnele »bizarrerweise« dem zahlreicher AfD-Wähler, »die ebenfalls auf autoritären Populismus hereinfallen.« AFP/nd

