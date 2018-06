London. Wegen des hohen Risikos sexueller Gewalt ist Indien nach Expertenmeinung das gefährlichste Land der Welt für Frauen. Dies teilte die Thomson-Reuters-Stiftung am Dienstag als Ergebnis einer Umfrage mit. Danach belegt Indien Platz eins der Negativ-Liste, gefolgt von den Bürgerkriegsländern Afghanistan, Syrien und Somalia. Befragt wurden über 500 ExpertInnen weltweit. Die USA landeten in der Umfrage auf Platz zehn und damit als einziges westliches Land unter den zehn schlimmsten Ländern für Frauen. epd/nd

In der Bremer Inselstraße wurden auf 100 Metern gleich 13 Verkehrsschilder aufgestellt - aber nicht für lange

Leipziger Pläne zum Gedenken an Herbst 1989 nach vier Jahren »Atempause« wiederbelebt

