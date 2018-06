Foto: Dießen. Allerlei geflügeltes Getier wartet bei Dießen am Ammersees auf Futter. Der Ammersee ist mit einer Fläche von rund 47 Quadratkilometern der drittgrößte See Bayerns - nach dem Chiemsee und dem Starnberger See. Er liegt ungefähr 35 Kilometer entfernt von München und dient den Einwohnern der Landeshauptstadt als Naherholungsgebiet. Als »Vogelfreistätte Ammersee Südufer« hat der Freistaat Bayern im Süden des Sees ausgedehnte Schilfflächen ausgewiesen. Dort leben gefährdete Vogelarten wie die Beutelmeise und der Pupurreiher. Das »Ampermoos« im Norden des Sees wurde im Jahr 1982 unter Naturschutz gestellt. Es gilt als größtes deutsches Brutgebiet von Kiebitzen. dpa/nd Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand