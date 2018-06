Was soll das sein

Bochum. Wegen Brandschutzmängeln müssen rund 65 Mieter eines elfgeschossigen Hochhauses in Bochum (Nordrhein-Westfalen) innerhalb von 14 Tagen ihre Wohnungen verlassen. Stadt und Vermieter suchten derzeit mit Hochdruck nach Ausweichquartieren, teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Gebäude war 1962 baurechtlich abgenommen worden. Zwischenzeitlich beherbergte es laut einem »WAZ«-Bericht auch ein Hotel. Derzeit sind 89 Kleinwohnungen in dem Haus. Im Erdgeschoss gibt es zwei Fachgeschäfte. Diese müssen nicht freigezogen werden. Die Mängel wurden bei einer Besichtigung festgestellt, die im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen und geplanten Umbauten stattfand. dpa/nd