Krostitz. Beamte der Bundespolizei und des Zolls haben am Dienstag im Leipziger Umland mehrere Wohnungen und Firmen wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen Moldawier, die unerlaubt eingereist sein sollen, um in Deutschland illegal zu arbeiten, wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte. Es seien insgesamt 41 Menschen angetroffen worden, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Zudem wurden umfangreiche Beweismittel wie Mietverträge, Kontoauszüge und gefälschte Ausweise sichergestellt. dpa/nd