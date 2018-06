Bad Ems. An den neun Binnenhäfen in Rheinland-Pfalz wird wieder deutlich mehr umgeschlagen als noch vor einem Jahr. Das Statistische Landesamt vermeldet im ersten Quartal 2018 einen Güterumschlag von etwa 5,5 Millionen Tonnen. Das sind knapp 830 000 Tonnen oder 18 Prozent mehr als von Januar bis März 2017. Zu den Top drei der an den Binnenhäfen umgeschlagenen Güter gehören nach Angaben der Behörde chemische Erzeugnisse, Kokerei- und Mineralölerzeugnisse sowie Bergebauerzeugnisse wie Erze oder Steine. dpa/nd