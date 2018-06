Zunächst schäumte Carlos Queiroz noch. Das 1:1 gegen Portugal hatte das Aus für die von ihm betreuten Iraner bedeutet, und mit einigen Schiedsrichterentscheidungen war er nicht einverstanden gewesen. So sah der 65-Jährige eine Tätlichkeit von Portugals Star Cristiano Ronaldo, für die dieser jedoch nur die gelbe Karte gesehen hatte. Eine Schlagabsicht war auch wirklich kaum erkennbar. Queiroz beruhigte sich sofort, schließlich ist er selbst Portugiese: »Ich wünsche Portugal viel Glück, mögen sie den Titel gewinnen. Von nun an haben sie einen Fan mehr.«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!