München. Ein bisher wegen des Dieselskandals in Untersuchungshaft sitzender Ex-Manager von Audi ist am Dienstag gegen Kaution freigekommen. Wie sein Anwalt sagte, musste der 59-Jährige drei Millionen Euro Kaution hinterlegen und seinen Ausweis abgeben. Er war bis zum Bekanntwerden des Dieselskandals Vorstand bei Porsche. Zuvor hatte er die Motorenentwicklung bei Audi und im gesamten VW-Konzern verantwortet. Der Ex-Manager war seit September wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft und hatte dagegen erfolglos geklagt. Die Ermittler der Staatsanwaltschaft München II werfen ihm Betrug beim Verkauf Hunderttausender Dieselautos vor. Er bestreitet das. Wie die »Süddeutsche Zeitung« berichtete, darf er Deutschland nicht verlassen und keinen Kontakt zu Zeugen oder Beschuldigten aufnehmen. AFP/nd