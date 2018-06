Leipzig. Die streikenden Mitarbeiter der Neuen Halberg-Guss (NHG) in Leipzig haben die seit Tagen anhaltende Blockade vor dem Werkstor aufgelöst. Die Polizei forderte die Streikenden am Dienstag auf, die Zufahrt freizumachen. Die Beschäftigten seien kooperativ, auch wenn die Stimmung aufgeladen sei, teilte die Polizei mit. Mehrere Lkw konnten auf das Gelände fahren. Sie sollen fertige Motorblöcke aus dem Lager holen, die bei NHG-Kunden wie VW, Scania und Iveco benötigt werden. Den Streik will die IG Metall jedoch unbefristet fortsetzen. Die NHG will den Leipziger Standort mit 700 Beschäftigten Ende 2019 schließen. In Saarbrücken wird der Abbau von 300 der 1500 Arbeitsplätze erwogen. Auch dort wird gestreikt. dpa/nd