Die Autorin Ivana Sajko und die Übersetzerin Alida Bremer werden für einen Liebesroman und seine deutsche Erstübersetzung aus dem Kroatischen mit dem 10. Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet. Aus diesem Anlass findet im Haus der Kulturen der Welt das Fest der Shortlist und zur Verleihung des Literaturpreises statt. In Lesungen, Diskussionen und Materialgesprächen stellen die Autor*innen und Übersetzer*innen der Shortlist gemeinsam mit den Juror*innen ihre Texte vor. nd

