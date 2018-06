Was soll das sein

Der scheidende Leiter der Berlinale-Reihe Forum, Christoph Terhechte, hat in Marokko eine neue Aufgabe gefunden: Er wird künstlerischer Direktor des Internationalen Filmfestivals in Marrakesch. Das teilte das Festival mit. Weitere Einzelheiten nannte es nicht. Die 17. Ausgabe des marokkanischen Festivals wird in diesem Jahr vom 30. November bis 8. Dezember ausgetragen. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin hatten im Mai mitgeteilt, dass Terhechte zum Juli 2018 aufhöre. Er wolle sich neuen beruflichen Aufgaben stellen. Terhechte hatte die Leitung der Sektion, die für experimentelle Filme bekannt ist, 2001 von Forum-Gründer Ulrich Gregor übernommen. dpa/nd