Im Tarifkonflikt um die Bezahlung studentischer Beschäftigter in Berlin könnte es demnächst eine Einigung geben. »Wir sehen eine Annäherung«, sagte ver.di-Verhandlungsführer Matthias Neis am Dienstag. Bereits am vergangenen Montag hatte der Kommunale Arbeitgeberverband ein neues Angebot vorgelegt. Es gebe aber noch einige Kritikpunkte, die ver.di dem Verband am Dienstag zukommen lassen wolle. »Wir hoffen, dass der KAV uns dann ein verbessertes Angebot vorlegt«, sagte Neis. Am Donnerstag sei eine Tagung der Tarifkommission geplant. Wenn ein neues Angebot vorliegt, könnte sie darüber abstimmen. Die Arbeitgeber wollen unter anderem den Stundenlohn von derzeit 10,98 Euro zum 1. Juli auf 12,30 Euro anheben. Bis 2022 soll der Stundensatz schrittweise auf 12,96 Euro erhöht werden. Ab 2023 sei dann eine Anpassung an die Tariferhöhungen anderer Hochschulbeschäftigter geplant. dpa/nd