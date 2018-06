Panketal. Fortschreitende Verwitterung einer S-Bahn-Brücke war die Ursache dafür, dass am Freitag in Panketal (Barnim) ein Betonblock herabstürzte. Ursache seien nach ersten Erkenntnissen ständige Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Eine rund 100 Kilogramm schwere Kante war am Bahnhof Zepernick auf einen Gehweg gestürzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brücke sei 1916 erbaut und solle 2019 durch einen Neubau ersetzt werden, erklärte Bahnsprecher Gisbert Gahler. Bis dahin werde die alte Brücke auf weitere lose Bauteile untersucht. Vorgeschrieben sind Überprüfungen alle drei Jahre. dpa/nd