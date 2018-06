Berlin. Nahrungsergänzungsmittel für Kinder sollen deren Abwehrkräfte und Konzentration stärken, behaupten die Hersteller. Die deutschen Verbraucherzen-tralen haben 26 solcher Produkte geprüft. Bei 85 Prozent der Produkte lag die Dosierungsempfehlung der Hersteller bei mindestens einem der Vitamine oder Mineralstoffe über dem Grenzwert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für Vier- bis Siebenjährige. Mehrere Produkte enthalten zu viel Vitamin A. Werden diese regelmäßig konsumiert, können sich laut den Verbraucherzentralen hohe Dosen an Vitamin A im Körper anreichern, die dann Kopfschmerzen, Übelkeit oder Müdigkeit verursachen. erb

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Neue Fachstelle in Thüringen soll die Fälle registrieren, in denen Mediziner das Wohl von Kindern gefährdet sehen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!