Stuttgart. Orangensaft kann bei einer Gewichtsabnahme unterstützen und möglicherweise auch vor Gicht schützen. Das zeigen aktuelle Studien der Universitäten Hohenheim und Kiel. Wer Orangensaft nicht zwischendurch, sondern zu den Mahlzeiten genießt, kann doppelt von den günstigen Wirkungen auf die Gesundheit profitieren. Im direkten Vergleich mit koffeinfreier Cola sank der Harnsäurespiegel in der Probandengruppe, die täglich größere Mengen Orangensaft trank. In der Cola-Gruppe änderte er sich nicht. Hohe Harnsäurespiegel sind ein entscheidender Risikofaktor für die Entstehung von Gicht. nd