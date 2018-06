Berlin. Die Linksfraktion im Bundestag will alle Verhütungsmittel von den Krankenkassen bezahlen lassen. Nach Meinung der LINKEN sollen nicht nur die »Pille« und Kondome, sondern auch operative Eingriffe, Zykluscomputer und zertifizierte Apps für alle gesetzlich Versicherten erstattungsfähig sein. Jede Versicherte soll ein »Verhütungs-Budget« erhalten. Die LINKE beruft sich auf die UN-Frauenrechtskonvention, zu deren Umsetzung sich Deutschland verpflichtet hat. Diese garantiert das Recht auf eine freie Entscheidung über die Anzahl von Kindern und den Abstand zwischen ihren Geburten. nd

Neue Fachstelle in Thüringen soll die Fälle registrieren, in denen Mediziner das Wohl von Kindern gefährdet sehen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!