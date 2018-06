Der Paul-Maar-Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an den Kinderbuchautor Jens Raschke. Der 1970 in Darmstadt geborene Autor wurde am Mittwochabend für seinen Roman »Schlafen Fische?« ausgezeichnet. Das Werk befasst sich mit der Frage, wie Geschwister nach dem Tod der eigenen Schwester oder des Bruders weiterleben. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert und wurde vom Kinderbuchautor Paul Maar (»Das Sams«) in Lappersdorf bei Regensburg übergeben.

In dem Roman reflektiert die zehnjährige Jette über den Tod ihres jüngeren Bruders Emil. Sie muss nicht nur über den Verlust hinwegkommen, sondern auch innerhalb der neuen Familienkonstellation ihren Platz finden. Maar würdigte den Preisträger als »empathischen Autor mit großer poetischer Kraft, der einfühlsam mit den Augen eines Kindes über den Verlust eines Geschwisterkindes zu reflektieren vermag«. epd/nd