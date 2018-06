Sandau. Der Hochwasserschutz an der Elbe bei Sandau in Sachsen-Anhalt soll verbessert werden. Dafür ist ein Teil der Anlage bereits zurückverlegt worden. Für ein weiteres Projekt haben am Mittwoch die Bauarbeiten begonnen. Insgesamt sollen bei Sandau 180 Hektar sogenannter Retentionsraum entstehen, wie das Umweltministerium mitteilte. Das Projekt »Sandau Süd« soll nach Angaben des Ministeriums bis 2021 abgeschlossen sein. dpa/nd