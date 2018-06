Wiesbaden. Überschuldete Verbraucher in Deutschland stehen im Schnitt mit dem 28-Fachen ihres Monatseinkommens in der Kreide. Auf 30 170 Euro summierten sich laut dem Statistischen Bundesamt die Schulden derjenigen, die 2017 eine Schuldnerberatungsstelle auf-gesucht haben. Die höchsten Schulden hatten demnach überschuldete Menschen in Rheinland-Pfalz - im Schnitt 37 518, die niedrigsten Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (22 025 Euro). Hauptursache für das Abrutschen in die Schuldenfalle ist Arbeitslosigkeit. dpa/nd