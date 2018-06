Was soll das sein

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor negativen Folgen für die Arbeitswelt durch die Digitalisierung gewarnt. Digitalisierung dürfe nicht missbraucht werden, um Nischen zur sozialen Ausbeutung zu schaffen, sagte Heil der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Als Beispiel nannte er die Lieferdienstbranche. Am Mittwoch tagte erstmals der Digitalausschuss des Kabinetts. Er soll unter Federführung von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) das Thema koordinieren. Heil betonte die Bedeutung der Weiterbildung. »Genauso wichtig wie die Investition in digitale Technologien und Maschinen ist die Investition in Menschen.« AFP/nd