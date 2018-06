Potsdam. Mit knapper Mehrheit entschied der Landtag am Mittwoch, dass auch künftig keine Erinnerungsstücke aus Totenasche angefertigt werden dürfen. 40 Abgeordnete stimmten gegen einen Gesetzentwurf der rot-roten Landesregierung, der Angehörigen erlauben sollte, aus einer geringen Menge der Asche von Verstorbenen Diamanten pressen zu lassen, 31 stimmten dafür und sechs enthielten sich. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte erklärt, dass sich Angehörige solche Erinnerungsstücke wünschen. Abgeordnete mehrerer Fraktionen meinten jedoch, im Hinblick auf Respekt und Würde dürften aus toten Menschen keine Dinge gemacht werden. Die Abstimmung war von den Fraktionen freigegeben, weil es sich um eine Gewissensentscheidung handele. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Durch moderne Technik werden in Brandenburg in sieben Jahren 27 700 Jobs wegfallen

Rot-rote Koalition will Beamten den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!