Hamburg. Knapp ein Jahr nach den Auseinadersetzungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat die ermittelnde Sonderkommission 13 Wohnungen und Häuser in vier Bundesländern durchsuchen und sechs Haftbefehle vollstrecken lassen. Insgesamt fahndeten die Ermittler nach Angaben der Polizei vom Mittwoch nach 13 Beschuldigten im Alter zwischen 17 und 60 Jahren. Ihnen werden unter anderem Brandstiftung, schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung vorgeworfen.

In Frankfurt am Main und in Offenbach wurden vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 24 Jahren festgenommen. In Köln nahmen die Ermittler eine 19-jährige fest, die an Plünderungen in einem Supermarkt im Hamburger Schanzenviertel beteiligt gewesen sein soll. Weitere Durchsuchungen fanden in Niedersachsen und in Hamburg statt. AFP/nd