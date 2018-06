Die Zahl der fertigstellten neuen Wohnungen ist im Jahr 2017 deutlich gestiegen. »Die Entwicklung des Wohnungsbaus in Berlin verlief 2017 durchaus dynamisch, aber immer noch nicht bedarfsgerecht«, erklärte Robert Momberg, der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg, am Mittwoch. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 12 785 neue Wohnungen fertiggestellt, was einen Zuwachs von 20,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 bedeutet. mkr