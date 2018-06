1972: Tierparkdirektor Dathe tauft mit einem Mädchen einen Bären auf den Namen »Becky«. Foto: nd/Schönfeld

Man munkelt, die Anlage für die Brillenbären im Tierpark Friedrichsfelde sei so düster, weil sie vom Ministeriums für Staatssicherheit bezahlt wurde, liest Jan Monhaupt eine Stelle aus seinem Buch »Der Zoo der Anderen«. So beginnt der Abend erwartungsgemäß. Wie soll es auch anders laufen, wenn die Veranstaltung »Staatssicherheit im Gehege« heißt und bei der Stasi-Unterlagenbehörde stattfindet. Da müssen doch die gängigen Klischees bedient werden, da braucht es dunkle Machenschaften und Gruseleffekte, oder etwa nicht?

Monhaupt betont die Passage jedoch so, dass eine ironische Distanz zu erkennen ist - und es wird für die 39 Zuhörer ein vergnüglicher Dienstagabend mit herrlichen Anekdoten und schönen Erinnerungen. Nicht zuletzt, weil der Buchtitel etwas in die Irre führt. Er ist geschickt an den oscarprämierten Spielfilm »Das Leben der Anderen« (2006) angelehnt, aber um Stasi-Verwicklungen geht es nur am Rande. Ein bisschen enttäusc...