Magdeburg. Das Internetportal abgeordnetenwatch.de hat die Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt benotet. Beurteilt wurde, ob die Parlamentarier auf Anfragen der Bürger antworten, wie die Betreiber des Portals am Mittwoch mitteilten. Zehn der 19 Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt erhielten demnach die Note »sehr gut«, da sie alle auf dem Portal an sie gestellten Fragen beantworteten. Darunter waren SPD-Innenexperte Burkhard Lischka, CDU-Politiker Sepp Müller, Jan Korte von der Linkspartei und die Grüne Steffi Lemke. Sechs Parlamentarier blieben dagegen jede Antwort schuldig. Seit Beginn der Wahlperiode wurden Sachsen-Anhalts Abgeordneten auf dem Portal 40 Fragen gestellt, von denen sie 29 beantworteten. dpa/nd

