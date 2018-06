Lionel Messi (l.) hat wieder gezaubert. Gegen Nigeria mit Wilfred Ndidi nahm er den Ball in vollem Lauf an, legte ihn sich vor und schloss zum 1:0 ab - alles in einer Bewegung. Es war Messis erstes Tor, aber immerhin das 100. dieser WM. Weil sich Argentinien nach dem Ausgleich aber erst in der 86. Minute mit dem 2:1 ins Achtelfinale rettete, wird weiter diskutiert werden. »Gott stand uns bei«, sagte Messi. Wen er meint? Allmächtig ist er selbst jedenfalls im Nationalteam. Er bestimmt, wer spielt und wer nicht. nd/Agenturen

Fotos: AFP/Odd Andersen, Karim Jaafar, G. Cacace