Obrador-Fan im Azteken-Stadion in Mexiko Stadt Foto: AFP/Pedro Pardo

Der linksgerichtete Andrés Manuel López Obrador steht bei den Präsidentschaftswahlen in Mexiko kurz vor dem Sieg. Der zentrale Punkt seines Wahlkampfs ist die Armutsbekämpfung. Wie würde sich seine Präsidentschaft auf Mexiko auswirken?

Mit López Obrador wird Mexiko sein Selbstbild korrigieren müssen - das Bild eines ökonomisch erfolgreichen Staates innerhalb der G20. So wurde es uns lange verkauft. Doch viele von López Obradors Wählern zweifeln dieses Bild an. Denn in den anderen G20-Staaten werden keine 25 000 Menschen pro Jahr umgebracht, keine Menschen verschwundengelassen, die Menschen verdienen nicht bloß 80 Pesos (ca. 3,50 Euro) am Tag. Darüber hinaus sprechen die von der aktuellen Regierung akzeptierten Zahlen von ungefähr 50 Millionen Mexikanern in Armut. Zum Erlangen einer makroökonomischen Stabilität haben die mexikanischen Technokraten also alles andere vernachlässigt - die soziale Gerechtigkeit, das Justizsystem. In Me...