San Francisco. Der US-Unterhaltungsriese Disney darf den Medienkonzern 21st Century Fox aus dem Imperium von Medienunternehmer Rupert Murdoch übernehmen. Das US-Justizministerium genehmigte am Mittwoch die Milliardenübernahme. Die Wettbewerbshüter stellten die Bedingung, dass Disney 22 Regionalsportsender, die zu Fox gehören, verkauft. Um Fox hatten sich Disney und der Kabelanbieter Comcast ein Wettrennen geliefert. In trockenen Tüchern ist das Geschäft nicht: Berichten des »Wall Street Journal« zufolge zieht Comcast in Erwägung, sein Angebot auszuweiten. Sollte Disney gewinnen, würde der Konzern die Filmproduktion der 20th-Century-Fox-Studios und einen Anteil an der Online-Videoplattform Hulu bekommen. AFP/nd