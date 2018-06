Was soll das sein

Frankfurt am Main. Die Deutschen sparen trotz historisch niedriger Zinsen fleißig: Laut der DZ Bank wird die Sparquote der Privathaushalte 2018 erstmals seit 2008 knapp die Zehn-Prozent-Marke überschreiten. »Eine kräftige Rentenanhebung zur Jahresmitte und gute Tarifabschlüsse bessern die Einkommensperspektiven der privaten Haushalte ab der zweiten Jahreshälfte auf«, begründete die DZ Bank ihre Prognose. Zudem fließe nicht mehr so viel Geld in Immobilien. Die DZ Bank erwartet 2018 einen Anstieg des Privatgeldvermögens auf 6,3 Billionen Euro. 2017 waren es - inklusive Vereinen und Stiftungen - etwas über sechs Billionen Euro. dpa/nd