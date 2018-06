Washington. Facebook stellt die Entwicklung einer eigenen Drohne ein, mit der Menschen in schwer zugänglichen Gebieten Zugang zum Internet erhalten sollten. Man werde künftig mit Partnern wie Airbus zusammenarbeiten, teilte das Onlinenetzwerk mit. Die Firma für die Solardrohne Aquila im Südwesten Englands werde geschlossen. Erst 2017 hatte Facebook mitgeteilt, die aus dem Programm hervorgegangene Drohne erfolgreich getestet zu haben. Aquila flog mit Solarenergie und sollte bis zu drei Monate in der Luft bleiben. Das Internetsignal sollte per Laser gesendet werden. AFP/nd