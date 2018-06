Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Fieberhafte Suche nach den Jungen Foto: AFP/Lillian Suwanrumpha

Chiang Rai. Die Suche nach einer seit sechs Tagen in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendfußballelf wird durch starken Regen behindert. Die zwölf Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr Trainer werden seit Samstag vermisst. Versuche, Wasser aus der Höhle abzupumpen, seien gescheitert, so ein vor Ort eingesetzter Grenzbeamter.

Der starke Regen zwang ein Marineteam dazu, den Tauchgang in der Höhle »Tham Luang-Khun Nam Nang Non« in der Provinz Chiang Rai abzubrechen, erklärte Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn. Es sind Drohnen und Hubschrauber im Einsatz, um mit der Höhle verbundene Löcher zu prüfen.

Die Jugendlichen und ihr 25-jähriger Trainer hatten sich am Sonnabend nach einer Trainingseinheit zur Besichtigung der Höhle in Chiang Rai entschlossen, die 1000 Kilometer nördlich von Bangkok nahe der Grenze zu Myanmar liegt. Ihre am Eingang zurückgelassenen Fahrräder sind stumme Zeugen des Besuchs. dpa/nd